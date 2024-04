Addio ad Alberto Pivato, giovane infermiere 32enne trovato dalla moglie senza vita a casa

0 Condivisioni acebook Twitter

La comunità di Villorba è in lutto per la prematura scomparsa di Alberto Pivato, infermiere di 32 anni molto stimato per il suo impegno nel settore delle cure palliative. Alberto è deceduto improvvisamente ieri sera a causa di un infarto intestinale, dopo alcuni giorni di malessere. La tragica scoperta è stata fatta dalla moglie Beatrice, anch’essa infermiera, che lo ha trovato senza vita nella loro casa.

Carriera dedicata al soccorso e alla cura

Alberto ha iniziato il suo percorso nel mondo della medicina come Operatore Socio Sanitario, per poi iscriversi al corso di Infermieristica all’Università degli Studi di Padova, prima a Portogruaro e successivamente a Treviso, dove si è laureato. La sua vocazione per assistere chi soffre lo ha portato a specializzarsi in Psicologia con un Master di primo livello, focalizzato sull’accompagnamento dei pazienti in fine vita.

Un sostegno fondamentale per molti

Dopo aver lavorato alla Casa dei Gelsi dal 2020 al 2023, Alberto aveva intrapreso la carriera come infermiere freelance, continuando a offrire il suo prezioso supporto a molti pazienti e alle loro famiglie. La sua scomparsa lascia un vuoto incommensurabile nella vita di sua moglie Beatrice, con cui si era sposato lo scorso dicembre, e della loro figlia Ginevra, nonché dei suoi genitori, della sorella Sara e di numerosi amici e colleghi.

Le esequie

Il cordoglio e l’affetto della comunità si sono immediatamente manifestati, con molti che hanno offerto sostegno alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali si terranno giovedì 2 maggio alle ore 16 presso la Casa delle Cerimonie della Casa Funeraria Ivan Trevisin in Viale Felissent a Villorba. La cerimonia sarà seguita dalla cremazione in forma privata.