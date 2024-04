Francesco Benigno, dopo il video mandato in onda ieri, tuona: “Hanno provato a corrompermi, ecco le prove, ora dico tutto e non mi fermo più”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la sua squalifica dall'”Isola dei Famosi”, Francesco Benigno ha lanciato gravi accuse nei confronti del programma in una diretta Facebook. Afferma di aver rifiutato offerte di denaro per influenzare il suo comportamento nello show.

Dettagli delle accuse



Durante la diretta, Benigno ha mostrato documenti che, secondo lui, attesterebbero tre tentativi di corruzione da parte dei produttori dell’Isola. Le offerte economiche sarebbero state di 19.000 euro, 24.000 euro e infine 30.000 euro, tutte rifiutate dall’ex concorrente. “Ho le pa**e. Eppure a noi ci servirebbero come il pane questi soldi, ci spetterebbe tutto il compenso che non mi volevano dare,” ha dichiarato Benigno, sostenuto nella diretta dalla moglie Valentina Magazzù. La coppia ha espresso forte dissenso per come il programma ha gestito la loro partecipazione e le dinamiche interne, sostenendo di essere stati trattati ingiustamente fin dall’inizio.

Controversie e reazioni



L’attore ha anche mostrato la foto di un uomo, presumibilmente un editor del programma, accusandolo di aver manipolato le immagini per presentare Benigno in una luce negativa. “Questo è il signore che ha montato il video. Fa vedere che io sono stato provocato, l’ha venduta come se fossi stato io quello che ha reagito male. Non ce l’hai fatta a comprarmi, ora vi spu*tano a tutti. Questa è corruzione,” ha affermato Benigno. Le sue parole rispecchiano una profonda delusione e rabbia verso come è stato rappresentato il suo comportamento e le circostanze che hanno portato alla sua espulsione dal reality show.

Conseguenze dell’incidente



Il video dell’alterco con Artur Dainese, che ha portato alla sua squalifica, è stato trasmesso nella puntata di ieri dell’Isola, suscitando ulteriori polemiche. Benigno ha criticato il timing della trasmissione del video, sostenendo che questo sia stato fatto per aumentare gli ascolti: “Hanno contato su di me per avere un po’ di ascolti annunciando finalmente il mio video che ovviamente terrà la gente collegata per far salire l’audience.” L’ex concorrente lamenta la mancanza di un’adeguata possibilità di replica durante la trasmissione del video, un diritto che ritiene gli sia stato ingiustamente negato.