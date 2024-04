Sanremo 2025, decisa la conduzione: Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

0 Condivisioni acebook Twitter

Carlo Conti è stato confermato come il conduttore del Festival di Sanremo per l’edizione 2025, e sarà affiancato da due figure ben note nel panorama televisivo e cinematografico italiano, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Una nuova triade per Sanremo



Dopo il successo delle edizioni 2015, 2016 e 2017, Carlo Conti è pronto a tornare sul palco dell’Ariston. La sua presenza è stata una costante nelle speculazioni su chi avrebbe preso le redini del festival dopo Amadeus. TvBlog ha confermato che non solo Conti sarà di nuovo al timone, ma sarà accompagnato dai suoi storici amici e colleghi, Panariello e Pieraccioni. Questa scelta promette un’edizione all’insegna dell’amicizia e della collaborazione di lunga data, elementi che potrebbero portare un valore aggiunto alla dinamica del festival.

Risposte e reazioni di Conti



In una recente intervista rilasciata al Corriere, Conti ha commentato con una punta di umorismo sulla sua capacità di valutare la musica attuale, ma ha espresso entusiasmo per il suo ritorno a Sanremo. Ha riconosciuto il lavoro eccezionale fatto da Amadeus, sottolineando l’impossibilità di replicare il successo in termini di share ma anche l’importanza di non rimanere ancorati ai successi passati per poter innovare e progredire.

Contributi passati e future aspettative



Durante le sue precedenti conduzioni, Conti ha avuto un impatto significativo sul rilancio del Festival, contribuendo alla scoperta di talenti che sono poi diventati nomi consolidati nel panorama musicale italiano come Mahmood e Francesco Gabbani. L’attesa è alta per vedere come lui e i suoi compagni di palcoscenico gestiranno l’edizione del 2025, con la speranza di replicare i fasti del passato e di introdurre nuove innovazioni che possano arricchire ulteriormente la storia di questo storico evento televisivo italiano.