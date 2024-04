Michelle Hunziker: “Si può essere felici anche senza avere soldi”

0 Condivisioni acebook Twitter

Michelle Hunziker ha recentemente parlato di come l’amore e le relazioni siano più importanti dei beni materiali, dopo aver ricevuto il premio “Prix de Joie” a Lugano.

La vita di famiglia come fonte di gioia

Durante un’intervista con la rivista svizzera Schweizer Illustrierte, Michelle Hunziker ha espresso quanto sia fondamentale per lei la famiglia. “Chiaramente le mie figlie. Aurora, che a 27 anni è già mamma di un maschietto, il piccolo Cesare, e che mi ha fatto diventare grande, così come le mie due figlie più piccole Sole e Celeste, che oggi hanno dieci e nove anni,” ha detto Michelle, sottolineando l’importanza delle relazioni familiari come fonte di contentezza quotidiana. Questo sentimento è stato una costante nella sua vita, specialmente dopo la nascita del suo nipotino Cesare, che le ha fatto sperimentare la gioia pura: “Sì, spesso. L’ultima volta è stata quando è nato il mio nipotino Cesare.”

La gioia nei gesti quotidiani

Michelle ha anche parlato del piacere che trova nel fare regali senza una particolare occasione, una pratica che per lei rappresenta un’estensione del suo amore e della sua generosità. “Adoro fare regali. Ma non necessariamente solo quando è il compleanno di qualcuno o durante le festività come la festa della mamma, Natale o qualcosa del genere. Spesso faccio regali proprio così, senza motivo, quando l’altra persona non se lo aspetta,” ha condiviso, illustrando come gesti spontanei possano diffondere felicità.

L’invecchiamento e la ricerca della felicità

Parlando dell’invecchiamento, Michelle ha manifestato un atteggiamento positivo, rifiutando l’idea che l’avanzare dell’età debba influenzare negativamente il suo stato d’animo. “Non mi spaventa invecchiare. Oggi so cosa è veramente importante per me, cosa mi aspetto dalla vita e dalle persone che amo,” ha dichiarato, aggiungendo che la felicità non è legata ai beni materiali ma al dare e ricevere amore: “Naturalmente! Ad esempio, donando amore, affetto, tenerezza – attraverso un abbraccio, uno sguardo amorevole o un sorriso.” Queste riflessioni sottolineano come la felicità, per Michelle, sia una scelta consapevole, indipendente dalle circostanze esterne.