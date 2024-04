Puglia, un adulto e tre ragazzi bevono una bibita confezionata e finiscono in rianimazione

0 Condivisioni acebook Twitter

A Francavilla Fontana, un adulto e tre ragazzi hanno subito una presunta intossicazione dopo aver consumato una bibita confezionata. L’incidente ha richiesto l’intervento medico urgente.

Dettagli dell’incidente

L’evento si è verificato domenica sera, quando un gruppo composto da un adulto e tre ragazzi si trovava in casa di un conoscente a Francavilla Fontana. Dopo aver bevuto una bibita, tutti e quattro hanno manifestato sintomi di intossicazione, che hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Due dei minori coinvolti sono stati trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi, dove uno di loro, in condizioni particolarmente gravi, è stato inizialmente ricoverato in rianimazione.

Aggiornamenti sulle condizioni dei pazienti

Il minore più gravemente colpito è ora fuori pericolo ed è stato trasferito nel reparto di pediatria, dove entrambi i ragazzi dovrebbero essere dimessi a breve. L’adulto e il terzo minore sono stati sottoposti ad accertamenti medici e successivamente dimessi, dopo aver ricevuto le cure necessarie.

Indagini in corso

Le autorità locali, in particolare i carabinieri, hanno avviato un’indagine sull’accaduto. La bibita sospettata di aver causato l’intossicazione è stata sequestrata e inviata per analisi, al fine di determinare la presenza di eventuali sostanze nocive. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e per assicurare che non ci siano ulteriori rischi per la salute pubblica.