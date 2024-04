Giulia Berdini: chi è la compagna di Franco Di Mare

0 Condivisioni acebook Twitter

Giulia Berdini, conosciuta per essere la compagna di Franco Di Mare, vive una vita lontana dalle luci dello spettacolo, nonostante la notorietà del partner.

Chi è Giulia Berdini?

Giulia Berdini è una donna di 33 anni, originaria di Roma, che lavora nel settore della ristorazione. La sua azienda fornisce servizi non solo per Rai, ma anche per l’Aeronautica, l’esercito e la marina militare. Nonostante il suo compagno sia una figura nota nel panorama giornalistico italiano, Giulia ha scelto di mantenere un profilo basso, vivendo una vita privata senza aspirazioni di entrare nel mondo dello spettacolo. Sul suo profilo Instagram, seguito da 37mila follower, condivide momenti della sua vita quotidiana, ma mantiene una discrezione assoluta riguardo la sua relazione con Franco Di Mare.

L’incontro e l’amore con Franco Di Mare

La coppia si è incontrata a Saxa Rubra, sede Rai, dove Giulia gestiva il catering interno. Tra una pausa caffè e l’altra, si è sviluppato un legame che ha superato la semplice amicizia. Di Mare ha descritto Giulia come “la donna che ha avuto la forza di sopportarmi perfino quando non mi sopportavo neppure io”, evidenziando come il loro amore abbia trascendendo la notevole differenza d’età di 36 anni. Di Mare ha citato Blaise Pascal per descrivere la loro unione: “Il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce”.

Supporto durante la malattia

Recentemente, Franco Di Mare ha affrontato una battaglia contro un mesotelioma, una forma di tumore causata dall’esposizione all’amianto. Durante questo periodo difficile, Giulia è stata una fonte costante di supporto e positività per lui. Di Mare ha lodato la capacità di Giulia di portare allegria nei momenti bui, affermando: “Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita che temevo fosse andato perduto. Annoiarsi, accanto a lei, non è mai stato possibile”.