Bari, errore di una madre, versa del vino nel biberon, bimbo di 4 mesi ricoverato in gravissime condizioni

Incidente domestico: un neonato in coma etilico dopo un errore nel biberon

Un grave errore con conseguenze serie

Un bambino di soli quattro mesi è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dopo un grave incidente domestico che ha portato il piccolo a cadere in coma etilico. L’incidente è avvenuto quando il neonato ha ingerito vino, erroneamente versato nel suo biberon dalla madre, che intendeva diluire il latte in polvere.

Soccorsi tempestivi e indagine in corso

Dopo aver realizzato l’errore, la madre ha immediatamente trasportato il bambino al pronto soccorso di Brindisi. Qui, il piccolo è stato sottoposto a interventi urgenti, inclusa una lavanda gastrica, per poi essere intubato e trasferito all’ospedale di Bari per ricevere cure specialistiche. La famiglia del bambino risiede nel Brindisino.

Le autorità avviate alle indagini

La procura di Brindisi è stata informata dell’incidente e sta considerando l’acquisizione della documentazione medica per indagare più a fondo sull’accaduto. Le prossime ore saranno cruciali per comprendere le dinamiche dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.