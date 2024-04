Coinvolte in un incidente tre auto, muore sul colpo Francesca Stornello a 53 anni, stava andando a trovare il figlio

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente stradale nel Cosentino: perde la vita Francesca Stornello, 53 anni

Drammatico scontro su statale 106 bis

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Trebisacce, dove Francesca Stornello, 53 anni e madre di tre figli, ha perso la vita. Il sinistro si è verificato lungo la statale 106 bis, un’arteria stradale che collega Trebisacce a Villapiana.

Nell’incidente sono state coinvolte tre automobili: una Skoda, un’Opel e un’Audi Q5 bianca, a bordo della quale viaggiava la signora Stornello insieme al marito, un noto imprenditore locale del settore ortofrutticolo.

Conseguenze fatali e interventi immediati

L’incidente ha lasciato otto persone ferite, tutte trasportate d’urgenza all’ospedale di Cosenza tramite eliambulanza. Nonostante gli sforzi dei medici, per Francesca Stornello non c’è stato nulla da fare: è deceduta a causa delle gravi ferite subite. Al momento dello scontro, la donna era in viaggio con il marito per andare a trovare uno dei loro figli che risiede a Cosenza.

Indagini in corso e lutto nella comunità

Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle indagini per chiarire la dinamica dello scontro. Francesca Stornello lascia il marito e i tre figli. La famiglia, ben conosciuta e stimata a Scicli, è descritta come molto unita e solare. Gli amici e i parenti ricordano la signora Stornello come una persona piena di vita, gentile e sempre disponibile, amante della bellezza e delle relazioni umane.