Bari, le ultime sullo stato di salute della bimba di 6 anni investita da una moto pirata al quartiere Libertà

Grave incidente a Bari: bambina di 6 anni investita da un motociclista in fuga

Tragico incidente nel quartiere Libertà

Una bambina di soli 6 anni è stata investita e gravemente ferita da un motociclista sabato 27 aprile intorno alle 12.30 a Bari, precisamente in via Principe Amedeo all’angolo con via Ettore Fieramosca, nel quartiere Libertà. Dopo l’incidente, il motociclista ha abbandonato il luogo dell’evento senza prestare soccorso, fuggendo dalla scena.

Rapidità nelle indagini e ricovero urgente

La polizia municipale ha agito con celerità, rintracciando e fermando il motociclista a distanza di poche ore dal sinistro. Nel frattempo, la giovane vittima è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari e attualmente si trova nel reparto di neurochirurgia. Le condizioni della bambina sono critiche ma stabili; ha subito traumi significativi al viso e al torace e un’emorragia cerebrale.

Dettagli e sviluppi dell’inchiesta

Gli aggiornamenti indicano che la bambina sia stata sbalzata violentemente contro un’auto parcheggiata dopo l’impatto con la moto, che secondo alcune testimonianze potrebbe essere stata in impennata al momento dell’incidente. Questi dettagli però non sono ancora stati confermati ufficialmente dalla polizia, che continua le indagini per chiarire la dinamica precisa degli eventi.

Il motociclista ora dovrà affrontare accuse severe, inclusa la fuga e omissione di soccorso, e potenziali violazioni del codice della strada, con la sua moto sequestrata dagli inquirenti. Le autorità stanno lavorando per garantire che tutte le circostanze dell’incidente siano esaminate accuratamente.