Casa gonfiabile spazzata via dal vento, muore sul colpo bimbo di 2 anni

Tragedia in Arizona: un bambino muore dopo che una casa gonfiabile è stata spazzata via dal vento

Incidente mortale con una casa gonfiabile

Un drammatico incidente si è verificato nella contea di Pinal, in Arizona, quando una forte raffica di vento ha sollevato una casa gonfiabile con all’interno dei bambini che stavano giocando. Il tragico evento ha avuto luogo sabato pomeriggio su W. Rosemead Drive in un’abitazione privata.

Conseguenze fatali per un bambino

Durante l’incidente, due bambini sono stati coinvolti: uno di soli due anni è stato sbalzato violentemente dalla struttura gonfiabile e, nonostante i rapidi soccorsi, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L’altro bambino, fortunatamente, ha subito ferite non mortali ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Indagini in corso sulla sicurezza

La polizia della contea di Pinal ha descritto l’incidente come una tragica fatalità, ma ha avviato un’inchiesta per approfondire la dinamica degli eventi e determinare se vi siano state negligenze o responsabilità nel garantire la sicurezza della struttura gonfiabile. Le autorità sono attualmente impegnate a raccogliere testimonianze e prove per fare luce su quanto accaduto.