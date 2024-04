52enne muore soffocato mentre mangia un panino, i familiari aggrediscono i soccorritori

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico evento a Cervaro: uomo soffoca mangiando un panino, incidente al pronto soccorso

Incidente fatale per un uomo disabile

Un tragico evento ha colpito la comunità di Cervaro, località Foresta, dove un uomo di 52 anni è morto soffocato mentre mangiava un panino. L’incidente è avvenuto oggi poco dopo le 13:00 all’incrocio tra via Appia e via Campo dei Monaci. Nonostante fosse in macchina al momento dell’episodio, l’uomo disabile ha iniziato a manifestare gravi difficoltà respiratorie.

Intervento immediato e conseguenze

I familiari hanno prontamente chiamato il 118, e i soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale sanitario del Santa Scolastica, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La salma è stata poi trasferita all’ospedale di Cassino per ulteriori accertamenti.

Violenza al pronto soccorso

L’incidente ha avuto ulteriori ripercussioni: un infermiere del pronto soccorso è stato aggredito e ferito da un nipote dell’uomo deceduto, il quale, sopraffatto dalla rabbia e dal dolore, ha reagito violentemente. L’infermiere ha dovuto ricevere cure mediche all’ospedale Santa Scolastica. In seguito all’aggressione, è stato necessario l’intervento dei carabinieri per gestire la situazione e garantire la sicurezza del personale ospedaliero e degli altri pazienti.