Bimba di 8 anni si sente male durante i festeggiamenti del suo compleanno, si accascia e muore, inutili i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia in Emilia-Romagna: bambina di 8 anni muore improvvisamente durante i festeggiamenti del suo compleanno

Una festa di compleanno si trasforma in tragedia

Una gioiosa celebrazione di compleanno si è trasformata in un evento tragico nella tranquilla località di Gallo di Poggio Renatico, nel Ferrarese. Fatima, una bambina di origini pakistane che compiva 8 anni, si è improvvisamente accasciata mentre giocava con fratelli e cugini fuori dalla kebaberia gestita dalla sua famiglia. Nonostante l’intervento immediato degli adulti e l’arrivo dell’eliambulanza, il suo trasporto all’ospedale di Bologna è stato vano: Fatima è deceduta a causa di un malore improvviso.

Comunità in lutto

La morte di Fatima ha lasciato un segno profondo non solo a Gallo di Poggio Renatico, ma anche nella vicina Malalbergo, dove la bambina viveva e frequentava la scuola elementare. La sindaca di Malalbergo, Monia Giovannini, ha espresso il dolore della comunità con parole toccanti: «Ciao Fatima, piccolo angioletto… che tu possa vegliare su papà, mamma e i tuoi fratellini». Anche Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico, ha condiviso il suo cordoglio, sottolineando l’intenzione dell’amministrazione di supportare la famiglia non solo moralmente ma anche praticamente in questo momento difficile.