Ruba in un negozio di alimentari, nella fuga resta incastrato e muore per asfissia

0 Condivisioni acebook Twitter

In un negozio di alimentari di Perugia, un tentativo di furto ha portato alla morte di un uomo, che è rimasto incastrato in una finestra durante la fuga. L’incidente è avvenuto prima dell’arrivo dei carabinieri.

Un tragico epilogo

Un uomo di 34 anni, originario della Tunisia e senza fissa dimora, ha trovato la morte in circostanze tragiche dopo aver cercato di rubare in un negozio di alimentari. La titolare del negozio lo ha sorpreso mentre cercava di forzare il registratore di cassa. Sorpreso, l’uomo ha tentato la fuga, ma il suo tentativo si è trasformato in tragedia quando è rimasto incastrato in una piccola finestra, probabilmente morendo per asfissia.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Dopo l’incidente, la proprietaria del negozio ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Tuttavia, quando i carabinieri sono arrivati sul posto, situato nella zona di Prepo, hanno trovato il corpo dell’uomo già senza vita. Il corpo era incastrato nella finestra, con il collo e le braccia pendenti all’interno del negozio. Su disposizione della Procura, il corpo è stato trasportato all’obitorio dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove verrà eseguita un’autopsia per determinare la causa esatta della morte.