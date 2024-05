Bianca Berlinguer e Mauro Corona, bellissimo gesto verso Franco Di Mare: “Il passato non conta più, un abbraccio fortissimo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Bianca Berlinguer ha pubblicamente offerto il suo supporto a Franco Di Mare, nonostante i noti dissapori passati tra i due. Questo gesto di riconciliazione è avvenuto durante la trasmissione “E’ Sempre Cartabianca”, dove la conduttrice ha inviato un commovente messaggio al suo ex direttore a Rai 3, attualmente in cattive condizioni di salute.

Un passato conflittuale lasciato alle spalle

Il rapporto tra Berlinguer e Di Mare non è stato dei più facili. Nel corso degli anni, i due hanno avuto diversi scontri pubblici, culminati nel 2020 quando Di Mare, allora direttore di Rai 3, decise di rimuovere Mauro Corona da “Cartabianca”, nonostante il disaccordo di Berlinguer. Questo episodio aveva accentuato le tensioni, con Berlinguer che esprimeva apertamente il suo disappunto nelle interviste, mentre Di Mare criticava duramente il comportamento della conduttrice.

Solidarietà in un momento di bisogno

Nonostante il passato burrascoso, la malattia ha spinto Berlinguer a mettere da parte le divergenze per estendere un gesto di umanità. “Abbiamo avuto tanti scontri con Franco Di Mare ma in questo momento ci teniamo a dargli un abbraccio fortissimo perché, insomma, sappiamo che non sta bene, sta molto male, e quindi davvero tutta la forza che è possibile, nonostante appunto quello che è successo in passato, a questo punto non conta assolutamente più,” ha dichiarato Berlinguer.

Mauro Corona unisce il suo supporto

Anche Mauro Corona, figura centrale nelle tensioni passate con Di Mare, ha mostrato il suo supporto. Corona ha inviato un messaggio personale a Di Mare, offrendo aiuto e contatti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, dove ha avuto esperienze personali. “Ho saputo del nostro amico Franco Di Mare, gli ho mandato un messaggio che tenga duro, che io sono al suo fianco con abbracci di energia. Se ha bisogno del CRO di Aviano io lì conosco tutti, avendo avuto le figlie purtroppo ricoverate lì. Quindi, caro Franco, seppelliamo le ruggini, tieni duro che ti mando energia,” ha esposto Corona.