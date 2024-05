Donna aggredita brutalmente dal marito, le stacca un orecchio e la colpisce con un martello, ricoverata in codice rosso

0 Condivisioni acebook Twitter

In un tragico evento di violenza domestica a San Mauro Pascoli, nel comune di Cesena, una donna è stata gravemente ferita dal marito, che l’ha attaccata con un martello e le ha morso via parte dell’orecchio. Il violento scontro si è verificato il 25 aprile, e la vittima si trova ora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena.

Cronologia dell’aggressione

L’episodio di violenza è iniziato con una discussione tra il quarantenne e sua moglie, degenerata rapidamente in un attacco fisico. L’uomo ha colpito la moglie con schiaffi, pugni e calci, per poi procedere a morderle l’orecchio, strappandone una parte. Non contento, ha continuato l’aggressione colpendo la donna alla testa con un martello. Nonostante le gravi ferite, la vittima è riuscita a dare l’allarme ai vicini, che hanno chiamato i soccorsi.

Intervento e cure ospedaliere

Gli operatori del 118, rispondendo alla chiamata d’emergenza, hanno trasportato immediatamente la donna all’ospedale Bufalini, dove è stato dichiarato il “Codice Rosso” per situazioni di emergenza gravi. Al suo arrivo, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per tentare di riparare il danno all’orecchio e trattare le altre ferite. Attualmente, la donna è ancora in ospedale, dove i medici stanno monitorando attentamente la sua ripresa.

Ricerca dell’aggressore e azioni legali

Dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dai carabinieri. A carico dell’aggressore, che rimane a piede libero, pendono accuse gravi, inclusi tentato omicidio e lesioni aggravate. Questo episodio sottolinea la tragica realtà della violenza domestica e la necessità di una risposta rapida e decisa da parte delle autorità per proteggere le vittime e perseguire i colpevoli.