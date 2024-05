Ragazzo non ancora identificato colpito da un treno, morto sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente ferroviario ha causato la morte di un ragazzo non ancora identificato questa mattina all’ingresso della stazione di Roma Termini. Il giovane è stato colpito dal treno Cassino-Roma vicino a Porta San Lorenzo e è deceduto immediatamente.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:00 tra le stazioni di Casilina e Termini, specificamente nei pressi dei binari 18 e 20. Il treno coinvolto nel tragico evento è il regionale Cassino-Roma, uno dei principali collegamenti ferroviari che serve la capitale e le aree limitrofe.

Risposta immediata e indagini in corso

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, un medico legale e la polizia ferroviaria di Roma Termini, assistita dalla squadra scientifica per le indagini. Le autorità stanno attualmente investigando per chiarire le dinamiche e le cause precise dell’incidente, per determinare eventuali responsabilità.

Impatto sull’infrastruttura ferroviaria

L’incidente ha avuto un impatto significativo sul traffico ferroviario, con la sospensione temporanea delle linee Cassino-Colleferro-Roma e quelle dei Castelli Romani. La sala operativa di Termini è attualmente impegnata nella gestione dell’emergenza, deviando i treni in arrivo e partenza verso altri binari disponibili per minimizzare i disagi ai passeggeri.