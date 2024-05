Sinner si ritira da Madrid, l’anca fa male, si preparerà al meglio per Roma e Parigi

0 Condivisioni acebook Twitter

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid a causa di un problema all’anca, saltando l’incontro con Felix Auger-Aliassime.

Il ritiro di Sinner dal torneo di Madrid

Jannik Sinner, il tennista altoatesino e numero 2 al mondo, ha annunciato il suo ritiro dal Mutua Madrid Open a causa di un infortunio all’anca destra. Questa decisione è stata comunicata dagli organizzatori del torneo attraverso un messaggio sui social media, precisando che Sinner non parteciperà alla partita dei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il problema all’anca ha iniziato a manifestarsi nei giorni scorsi, influenzando le prestazioni del giocatore.

Gestione dell’infortunio e decisioni precauzionali

Nonostante una sessione di allenamento originariamente pianificata per le 12:30, poi posticipata alle 16:00, Sinner non è sceso in campo. Inizialmente si pensava che il ritardo fosse dovuto al maltempo, ma è stato poi chiarito che la decisione di ritirarsi era legata al dolore crescente e alla necessità di evitare rischi maggiori. Questo ritiro potrebbe essere una misura preventiva per garantire la partecipazione di Sinner agli imminenti tornei degli Internazionali di Roma e del Roland-Garros.

Comunicazione del giocatore e prospettive future

Jannik Sinner ha condiviso tramite i social i dettagli della sua decisione, esprimendo rammarico per il ritiro e spiegando che il disagio all’anca è peggiorato nel corso della settimana. Ha seguito il consiglio dei medici di non aggravare la situazione e ha pianificato ulteriori esami nei prossimi giorni. Sinner ha anche ringraziato i suoi sostenitori per il continuo supporto durante questo periodo difficile.