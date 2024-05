Auto esplode vicino a un distributore di benzina, muore una donna, non si esclude gesto volontario

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragedia a Vado Ligure: donna muore in un’esplosione di auto vicino a un distributore di carburante.

Orrore a Vado Ligure

Un tragico evento ha scosso la comunità di Vado Ligure, in provincia di Savona. Nel tardo pomeriggio, una donna è morta in seguito all’incendio del suo veicolo, che è avvenuto lungo la via Aurelia, vicino a un distributore di carburante. Secondo le prime informazioni riportate da Savonanews, l’auto è esplosa, portando alla morte immediata della donna.

Indagini in corso sulla dinamica

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Gli investigatori stanno considerando tutte le possibili cause, inclusa l’ipotesi di un gesto deliberato o di un tragico incidente. La vittima è stata trovata deceduta fuori dal suo veicolo, a pochi passi dal distributore di benzina. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Risposta immediata delle forze di soccorso

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, un’unità di automedica del 118, i carabinieri e i volontari della Croce Rossa di Savona.