Puglia, a poche ore di distanza muore prima nonno poi la nipote

Ostuni in lutto per la perdita di due membri della famiglia Marinò in un breve lasso di tempo.

Tragedia familiare a Ostuni

La comunità di Ostuni è stata profondamente colpita da una doppia tragedia che ha visto la scomparsa di due membri della famiglia Marinò a distanza di poche ore. Nicola Marinò, di 91 anni, è deceduto lunedì 29 aprile e le sue esequie sono state celebrate nella parrocchia della Madonna del Pozzo. La famiglia, ancora affranta dalla perdita, ha dovuto affrontare un altro duro colpo con la morte improvvisa di Rosa Marinò, nipote di Nicola, all’età di 41 anni.

Il lutto di Rosa Marinò

Rosa Marinò, descritta come una persona solare e generosa, è venuta a mancare in circostanze particolarmente tristi, lasciando un vuoto incommensurabile nella comunità e nella sua famiglia. I suoi funerali si sono tenuti oggi, primo maggio, nella chiesa di San Luigi Gonzaga. Rosa lascia i suoi genitori Tonio e Anna, la sorella Mariella, il cognato Gianfranco e la nipotina Alessia. Nonostante le sfide imposte da uno stato di salute precario, Rosa ha sempre mostrato una grande forza, cercando di trasmettere serenità e amore ai suoi cari e agli amici.

La comunità di Ostuni si stringe attorno ai Marinò

La scomparsa quasi simultanea di nonno e nipote ha lasciato la comunità di Ostuni in uno stato di incredulità e profondo dolore. Tonio Marinò, in particolare, ha subito una perdita inimmaginabile, avendo perso sia il padre che la figlia in così breve tempo.