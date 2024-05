Leo Gassmann dal palco del Concerto del Primo Maggio: “Sono stanco di ricevere solo brutte notizie”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante il tradizionale Concertone di Roma, Leo Gassmann ha condiviso più di una semplice performance musicale; ha espresso un messaggio di speranza e di cambiamento dal palco del Circo Massimo, rivelando il suo desiderio di un presente migliore per tutti.

Un monologo che tocca il cuore

Il cuore pulsante dell’evento è stato il monologo di Gassmann, in cui ha parlato direttamente dell’angoscia e della frustrazione quotidiana che molti percepiscono. “Quante volte ci svegliamo con quel mattone sulla pancia, quel senso di angoscia apparentemente immotivato che non ci lascia vivere sereni,” ha iniziato, dipingendo un quadro delle difficoltà quotidiane che molte persone affrontano. Ha proseguito riflettendo sulla disconnessione sociale aggravata dall’uso dei social media e dalla paura di un mondo esterno percepito come pericoloso e ingiusto. La sua esortazione non è stata solo una denuncia, ma anche un invito a non arrendersi: “Sono stanco di ricevere solo brutte notizie, ma non voglio arrendermi, abbiamo il diritto di un presente migliore.”

Momenti di leggerezza e musica

Nonostante il tono serio del monologo, il concerto ha avuto anche i suoi momenti di leggerezza. Gassmann ha intrattenuto il pubblico con una performance energetica, eseguendo il brano ‘Dammi un bacio ja’ e presentando il suo nuovo singolo ‘Take That’. Il momento di spensieratezza è culminato quando ha invitato sua madre, l’attrice Sabrina Knaflitz, a unirsi a lui sul palco per un divertente ballo, creando un contrasto piacevole con i temi più pesanti trattati nel suo discorso.

L’impatto di un messaggio condiviso

Il messaggio di Gassmann risuona particolarmente in un periodo in cui molti cercano conforto e soluzioni a problemi globali sempre più complessi. La sua chiamata all’azione, “La battaglia del singolo è la battaglia di tutti, insieme possiamo fare la differenza,” ha sottolineato la necessità di un impegno collettivo.