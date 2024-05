Indagato l’ex finanziere di 85 anni che ha sparato a un ladro che si era introdotto in casa sua

0 Condivisioni acebook Twitter

A Longuelo, un ex finanziere 85enne, Domenico Scarcella, è indagato per lesioni dopo aver ferito un ladro che era entrato nella sua abitazione. L’incidente, che ha visto l’intruso ferito al collo, si è verificato sabato 27 aprile.

La difesa dell’ex finanziere

Domenico Scarcella, che ha usato un’arma regolarmente detenuta, sostiene di aver sparato con l’intento di intimidire e mettere in fuga i rapinatori, mirando in alto. La presenza del foro di proiettile vicino al soffitto potrebbe supportare la sua versione dei fatti. “Se uno dei soggetti non si fosse spostato, non sarebbe nemmeno stato ferito,” ha dichiarato Scarcella. Questo elemento è cruciale per la valutazione della proporzionalità della difesa, elemento chiave per la legittimità del suo gesto.

Il racconto del ladro ferito

L’individuo ferito, V. P., un albanese di 27 anni, durante l’interrogatorio ha rivelato di essere arrivato in Italia solo poche settimane fa e di aver partecipato al furto su invito di un complice incontrato a Milano. Il loro piano non prevedeva la presenza di persone in casa. Entrato nella residenza attraverso una portafinestra insieme al suo complice, V. P. si è trovato faccia a faccia con Scarcella armato. Nel tentativo di schivare il proiettile, ha riportato una ferita di striscio al collo.

Conseguenze legali per i coinvolti

Dopo l’incidente, i due ladri hanno preso strade separate; il complice è stato arrestato poco dopo grazie alle informazioni fornite da V. P. Entrambi sono ora detenuti, con l’arresto convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

L’indagine sull’uso dell’arma da fuoco da parte di Scarcella è ancora in corso, con possibili sviluppi che potrebbero vedere una revisione delle accuse a suo carico, date le circostanze della difesa domiciliare.