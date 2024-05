Litiga con i genitori e prova a togliersi la vita, adolescente salvato in tempo dai carabinieri e vigili del fuoco

0 Condivisioni acebook Twitter

A Nichelino, vicino Torino, un’adolescente ha tentato il suicidio gettandosi dal ponte Europa nel fiume Sangone. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di carabinieri e vigili del fuoco, la giovane è stata salvata e le sue condizioni sono ora stabili.

Dettagli del salvataggio

Il drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio del primo maggio. La ragazza si è lanciata dal ponte, alto circa 7 metri. La recente pioggia aveva alzato il livello dell’acqua, attutendo l’impatto con il fondo del fiume e contribuendo a mitigare la gravità delle lesioni. Un passante ha immediatamente allertato le autorità, che hanno prontamente risposto inviando sul posto una squadra di soccorso composta da carabinieri, vigili del fuoco e sanitari. La ragazza è stata recuperata e trasportata all’ospedale in codice verde, indicando una situazione non critica.

Contesto nazionale sui suicidi

Il tentativo di suicidio dell’adolescente inserisce l’incidente in un contesto più ampio che vede l’Italia confrontarsi con una preoccupante tendenza. Secondo l’Osservatorio Suicidi della Fondazione Brf – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, si verifica un suicidio nel paese ogni 10 ore. I dati più recenti indicano un aumento significativo dei casi di suicidio e tentati suicidi nel 2023 rispetto all’anno precedente, con un totale di 608 suicidi e 541 tentativi da gennaio a agosto. Questi numeri sottolineano l’urgente necessità di affrontare le questioni di salute mentale e di garantire un adeguato supporto psicologico, specialmente tra i giovani.

La pronta risposta delle forze dell’ordine e dei soccorritori è stata fondamentale per evitare un esito fatale.