Poliziotta fuori servizio subisce un tamponamento, lei mostra il tesserino e il pirata della strada la rapina

Un grave incidente di violenza urbana si è verificato a Roma, coinvolgendo una poliziotta fuori servizio e un pirata della strada. L’episodio ha avuto luogo lo scorso 28 aprile in via Castel di Leva, quando l’agente è stata vittima di un tamponamento seguito da una violenta aggressione.

Dettagli dell’incidente

La poliziotta, dopo essere stata tamponata da un’altra vettura guidata da un uomo di 30 anni, ha tentato di inseguire il fuggitivo per fermarlo. Raggiunto l’uomo dopo una breve inseguimento, questo ha reagito con estrema aggressività: non solo ha ignorato la qualifica della donna come membro delle forze dell’ordine, ma le ha anche strappato di mano il tesserino di polizia proferendo minacce.

L’escalation della violenza

L’aggressione è poi degenerata quando l’uomo si è spinto fino a introdursi parzialmente all’interno dell’auto della poliziotta, rubando due mazzi di chiavi. Durante il tentativo dell’agente di recuperare i suoi beni, l’aggressore ha chiuso violentemente la portiera, schiacciandole la gamba. La situazione si è conclusa con la fuga dell’uomo, che è stato in seguito arrestato dagli agenti del distretto Colombo.

Conseguenze e accuse

La poliziotta ha riportato contusioni che le hanno causato una prognosi di 7 giorni. Nella borsa dell’agente, che l’uomo aveva cercato di rubare, erano presenti anche 200 euro. Il 30enne è ora sotto accusa per rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, con l’ulteriore aggravante di aver attaccato un agente della legge.