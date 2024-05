Mara Maionchi e il marito, senza fare giri di parole, rispondono a Tiziano Ferro

0 Condivisioni acebook Twitter

Mara Maionchi ha deciso di rispondere pubblicamente a Tiziano Ferro, dopo le recenti polemiche scaturite dalle dichiarazioni del cantante. Attraverso i suoi profili social, la nota produttrice discografica ha espresso il suo rammarico per il mancato contatto post-lavorativo con Ferro, sottolineando come ciò le abbia lasciato un senso di mancata riconoscenza umana.

Una comunicazione spezzata

La Maionchi ha spiegato che, terminata la collaborazione professionale, non ha più avuto notizie di Ferro, nonostante i successi condivisi e il supporto reciproco nel corso degli anni. Questo silenzio ha alimentato il suo dispiacere, poiché per lei il rapporto umano va oltre il legame lavorativo. “La riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più spiaciuta”, ha detto Maionchi.

La difesa della libertà personale

In risposta alle accuse di aver limitato l’espressione personale di Ferro, in particolare riguardo alla sua omosessualità e al suo peso, Maionchi si è fermamente difesa. Ha ribadito il suo rispetto per la libertà e l’autodeterminazione di ogni artista, respingendo le voci che la vorrebbero impositiva in queste aree sensibili. “Sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me”, ha affermato, negando di aver mai impedito a Ferro di essere sè stesso.

Il supporto del marito Alberto Salerno

Anche il marito di Mara Maionchi, Alberto Salerno, è intervenuto nella discussione, sostenendo la versione della moglie e precisando che il contatto con Ferro si è interrotto unicamente per volontà dell’artista. Ha inoltre confutato le affermazioni di Ferro riguardo al nascondere la sua omosessualità, sostenendo che la coppia avrebbe addirittura incoraggiato Ferro a esprimere liberamente i suoi sentimenti, se fosse stato il caso.

Un augurio di serenità

Nonostante le controversie, Mara Maionchi ha concluso il suo messaggio augurando a Ferro serenità e successo nei suoi futuri progetti, sottolineando l’importanza della famiglia come sostegno fondamentale. “In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero”, ha scritto, lasciando un messaggio di pace e chiusura alla discussione.