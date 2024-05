Barbara D’Urso, dopo Amadeus anche lei sbarca su Nove e Lucio Presta non dimentica una frecciatina al veleno contro Amadeus: “Ecco cosa amo io”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso potrebbe prendere una svolta significativa. Dopo aver lasciato Mediaset a gennaio, la conduttrice sembra essere nel mirino di nuove reti, inclusa Nove, parte del gruppo Warner Bros. Discovery.

Trattative tra D’Urso e Nove

Recentemente, un post criptico di D’Urso su Instagram con un “caffeuccio” ha alimentato speculazioni su un suo possibile ritorno in TV. Seguendo le indiscrezioni riportate da Dagospia, Lucio Presta, manager di lunga data della conduttrice, ha confermato al Messaggero l’esistenza di trattative in corso con la rete Nove. Questa mossa potrebbe segnare un importante cambio di scenario per D’Urso, nota per il suo lungo e fruttuoso rapporto con Mediaset.

D’Urso e la Rai: la situazione

Parallelamente, si è parlato anche di un interesse da parte della Rai, con voci che la vorrebbero al timone del sabato pomeriggio su Rai1, al posto di “Italia Sì” di Marco Liorni. Tuttavia, queste voci sono state fermamente negate dalle fonti ufficiali di Viale Mazzini, che ribadiscono quanto già affermato a gennaio dall’amministratore delegato Roberto Sergio: “Nessuna trattativa con Barbara D’Urso”.

Prospettive future

Se le trattative con Nove dovessero concludersi positivamente, Barbara D’Urso potrebbe essere vista alla guida di un nuovo programma pomeridiano autunnale. Questo rappresenterebbe un significativo cambio di rete per la conduttrice, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua già ricca carriera televisiva.

La risposta di Amadeus a Presta

In questo contesto di cambiamenti e trattative, c’è stato anche spazio per un po’ di ironia tra le figure televisive italiane. Lucio Presta ha risposto con uno spirito leggero a un recente post di Amadeus, che citava Dostoevskij in modo che sembrava un’allusione alle dichiarazioni rilasciate da Presta a Il Giornale. Presta ha commentato la situazione dicendo: “Amo i fatti non le storie”, dimostrando una tranquilla presa di distanza dalle polemiche.