Natalia Paragoni: “Ogni giorno mi servono 20 minuti in cui devo essere sola seduta davanti alla finestra”

Natalia Paragoni, nota influencer e ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, ha recentemente condiviso con i suoi follower su Instagram la necessità di dedicare a sé stessa almeno 20 minuti di solitudine ogni giorno. Madre della piccola Ginevra e compagna di Andrea Zelletta, Paragoni trova nel silenzio un momento di ricarica essenziale.

La necessità di spazio personale

In un periodo della sua vita caratterizzato da grandi cambiamenti, compreso il diventare madre, Natalia ha sottolineato come il ritagliarsi spazi personali sia fondamentale per mantenere un equilibrio mentale salutare. “Ho preso l’abitudine di mettermi qui seduta davanti alla finestra, tranquilla e da sola,” ha raccontato l’influencer nelle sue stories. Questi momenti di quiete non solo aiutano a riflettere ma offrono anche un’occasione per distaccarsi dalla routine quotidiana e dalle pressioni sociali.

Risposta alle critiche

Questo bisogno di isolamento ha anche generato delle reazioni. Natalia ha infatti risposto a chi la critica per non partecipare sempre agli eventi pubblici del compagno, spiegando che il suo bisogno di solitudine è un aspetto cruciale del suo benessere psicologico e non è negoziabile. “Mi piace chiudere la porta e non sentire nessuno e guardo fuori dalla finestra per prendere un po’ di luce e schiarirmi un po’ le idee,” ha detto, enfatizzando come questo tempo da sola sia vitale per la sua serenità.