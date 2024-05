Amadeus risponde a Lucio Presta, ilsottile messaggio su Instagram è una vera e propria bordata, il web esplode di like

0 Condivisioni acebook Twitter

Amadeus, noto conduttore televisivo, sembra aver finalmente risposto alle recenti critiche mosse da Lucio Presta, suo ex manager, tramite un messaggio su Instagram che molti hanno interpretato come una replica diretta.

Una risposta riflessiva

Dopo aver mantenuto il silenzio per diversi giorni, Amadeus ha scelto di rispondere in modo sottile e riflessivo. Lontano dalle luci della ribalta mediatica diretta, il conduttore ha condiviso una citazione di Fedor Dostoevskij che parla della menzogna e dell’autoinganno: «Chi mente a sè stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto che più nulla di vero riesce a distinguere né in sé né intorno a sé, e quindi finisce a non stimare né se stesso né gli altri». La scelta di questa frase non è casuale, dato che nel testo appare la parola “presta”, che i fan non hanno potuto fare a meno di notare come possibile riferimento a Lucio Presta.

Un accompagnamento musicale significativo

Per rafforzare ulteriormente il suo messaggio, Amadeus ha anche aggiunto una traccia musicale significativa al suo post: la canzone “Pinocchio”. La scelta di questa canzone, che evoca immagini di bugie e menzogne grazie al famoso personaggio del burattino che mente, sembra consolidare l’intento di rispondere alle accuse in modo indiretto ma estremamente chiaro.

Le accuse di Presta

Lucio Presta aveva lanciato una serie di dure critiche nei confronti di Amadeus in una lunga intervista rilasciata a “Il Giornale”, mettendo in discussione sia la professionalità sia il comportamento personale del conduttore. Queste accuse avevano suscitato notevole attenzione da parte dei media e del pubblico, spingendo molti a attendere una risposta da parte di Amadeus.

La reazione del pubblico

Il post di Amadeus ha generato molte reazioni sui social, con i fan e i follower che hanno espresso vari gradi di supporto e speculazione sul significato completo del suo messaggio. Molti apprezzano la scelta di rispondere in modo così riflessivo e letterario, vedendola come una dimostrazione della sua capacità di rimanere calmo e composto sotto pressione.