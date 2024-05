L’Isola dei Famosi 2024: annullata la diretta di stasera, cosa sta accadendo

0 Condivisioni acebook Twitter

Gli appassionati dell’Isola dei Famosi dovranno aspettare ancora un po’ per vedere il loro reality show preferito in diretta. Vladimir Luxuria, la conduttrice del programma, ha annunciato che la puntata di stasera, giovedì 2 maggio 2024, non andrà in onda come previsto.

Motivo dell’interruzione e nuova programmazione

Durante l’ultima puntata trasmessa lunedì 29 aprile, è stata la stessa Luxuria a comunicare che L’Isola dei Famosi tornerà solo lunedì 6 maggio. Al posto del reality show, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata della serie “Terra Amara”. Questa non è la prima volta che il programma subisce una modifica nel palinsesto; anche la settimana scorsa era stata fatta una scelta simile, ma per motivi differenti, sui quali non sono state fornite ulteriori spiegazioni.

Voci di corridoio

Le indiscrezioni suggeriscono che ci sarà una chiusura anticipata del programma e l’eliminazione di un altro naufrago, ma dettagli specifici non sono stati rivelati. Nel frattempo, le tensioni all’interno del cast sembrano crescere, con il concorrente Benigno che continua a fare accuse nei confronti degli altri partecipanti, alimentando ulteriori speculazioni e interesse verso il reality.

Per i fan de L’Isola dei Famosi, l’attesa per il ritorno in diretta sarà piena di anticipazione, mentre si interrogano su quali sorprese li attendono nella prossima puntata.