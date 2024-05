Bari: passa con l’auto mentre le sbarre  del passaggio a livello si stanno chiudendo, le colpisce, le sbarre finiscono sulle auto che seguono, fugge

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente ha avuto luogo al passaggio a livello di Bari Santa Caterina, dove un conducente ha causato un serio incidente prima di fuggire dalla scena. L’episodio si è verificato quando il conducente ha tentato di attraversare il passaggio mentre le sbarre si stavano abbassando.

Dettagli dell’incidente

Il veicolo in questione ha attraversato il passaggio a livello proprio nel momento in cui le sbarre si stavano abbassando per segnalare l’arrivo di un treno. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato, colpendo le sbarre con forza tale da staccarle completamente. Le sbarre sono state sbalzate in aria, finendo sulle auto che erano in coda dietro di lui.

Conseguenze e ricerca del responsabile

Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente non si segnalano feriti tra gli altri automobilisti coinvolti. Tuttavia, il gesto irresponsabile ha causato non solo danni materiali ma anche un significativo rischio per la sicurezza dei passanti e degli altri conducenti.

Le autorità sono attualmente alla ricerca del conducente fuggitivo, che non ha prestato soccorso né si è fermato a segnalare l’incidente. La polizia sta esaminando le telecamere di sicurezza della zona e ha chiesto ai testimoni di fornire eventuali informazioni che possano aiutare a identificare il responsabile.