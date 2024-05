Fuori onda tra Francesca Pascale e Francesca Fagnani, la Pascale: “Ora ti posso corteggiare?”, la risposta della Fagnani

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante un’intervista al programma “Belve”, un simpatico scambio fuori onda tra Francesca Pascale e la conduttrice Francesca Fagnani ha catturato l’attenzione del pubblico. Dopo una discussione seria su temi personali e professionali, un momento leggero ha mostrato un lato più spensierato delle due donne.

Un siparietto improvvisato

Al termine dell’intervista, mentre si preparavano per le foto ufficiali, Francesca Pascale ha colto l’occasione per scherzare con Fagnani, chiedendole in tono giocoso: “Quindi adesso ti posso corteggiare?”. La reazione di Fagnani è stata un misto di imbarazzo e divertimento, e ha risposto sorridendo, entrando nello spirito dello scherzo. Pascale ha poi rapidamente ricordato il suo recente matrimonio con la cantante Paola Turci, esclamando: “Ah no, cavolo, sono sposata. Non posso”. A questa affermazione, Fagnani ha risposto con una battuta: “Eh, ti potevi ricordare… Ormai”.

La reazione di Paola Turci

Nonostante lo scherzo, Paola Turci ha mostrato di prendere la situazione con leggerezza. Recentemente ha commentato una foto di Pascale e Fagnani pubblicata sui social, scrivendo: “Non sono gelosa, ma…”. Questo commento ironico dimostra il solido rapporto di fiducia e il buon umore che caratterizza la relazione tra Turci e Pascale.

Pascale parla del suo passato e presente

Nel corso dell’intervista, Pascale ha parlato apertamente del suo percorso personale e della sua realizzazione sentimentale. Ha condiviso come la consapevolezza del suo orientamento sessuale sia maturata fin dall’adolescenza e come la vita con Paola Turci abbia portato stabilità e felicità nella sua vita. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha anche spiegato perché, con Berlusconi, non avesse mai considerato il matrimonio, mentre con Turci ha sentito che era la decisione giusta da prendere.