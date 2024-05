Schianto frontale, perde la vita una giovane mamma 33enne, gravi il figlio 13enne e la sorella 18enne che aveva appena festeggiato il compleanno

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sulla strada provinciale 61 in località Pian di Lama, nel territorio di Monzuno (Bologna), costando la vita a una giovane madre di 33 anni e lasciando in condizioni gravi altri membri della famiglia.

Dettagli dell’incidente

La vittima, identificata come Debora Natali, viaggiava in auto insieme alla sua sorella di 18 anni e al figlio di 13 anni a bordo di una Honda Jazz. L’auto in cui si trovavano si è scontrata frontalmente con una Citroen C4 proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è avvenuto intorno alle 16:00 e ha avuto esiti devastanti: Debora è morta sul colpo a causa della violenza dello scontro.

Condizioni dei sopravvissuti

La sorella minore di Debora, che compiva 18 anni proprio quel giorno e per cui la famiglia si era riunita in festa, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Fortunatamente, le sue condizioni sono state stabilizzate, ma la prognosi rimane riservata. Il figlio di 13 anni ha subito ferite meno gravi e si trova anch’esso ricoverato.

Situazione dei coinvolti nell’altro veicolo

Anche gli occupanti della Citroen C4 sono stati feriti, seppur in modo più lieve, e stanno ricevendo cure mediche adeguate.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, al fine di ricostruire la precisa dinamica dell’accaduto. L’area dell’incidente è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e le indagini preliminari.