Chiara Ferragni, il post che pubblica fa pensare che ha in mente di lasciare definitivamente l’Italia

Durante un viaggio a Los Angeles, Chiara Ferragni ha riflettuto sulle sue origini e sulla possibile apertura di un nuovo capitolo della sua vita. LA è la città dove ha dato il via al suo celebre blog “The Blond Salad”, che l’ha lanciata nell’olimpo delle influencer a livello mondiale.

Ritorno alle origini

Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni di relax a Los Angeles, circondata dagli amici di sempre come le influencer Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Martina Maccherone e Pardis Zarei, oltre al suo fidato truccatore Manuele Mameli. Ferragni considera LA una seconda casa, avendoci vissuto durante gli anni cruciali della sua crescita professionale. In un recente post su Instagram, l’influencer ha condiviso diversi outfit indossati durante il soggiorno, dalla tenuta sportiva per il pilates a un elegante abito rosa, fino a un completo scozzese. La didascalia “Dove tutto è cominciato” allude non solo all’inizio della sua carriera ma anche a ricordi personali significativi, come il momento in cui ha scoperto di essere stata citata nella canzone “Vorrei ma non posto” di Fedez e J-Ax.

Speculazioni e reazioni

Questo viaggio ha scatenato speculazioni tra i fan e i media su un possibile trasferimento definitivo negli Stati Uniti. Sotto il post di Ferragni, i commenti dei follower spaziano dai complimenti per il suo stile alla convinzione che in America potrebbe trovare maggiore apprezzamento e opportunità rispetto all’Italia. Una follower in particolare, la madre Marina Di Guardo, ha elogiato la scelta degli outfit, mentre altri incoraggiano Chiara a considerare un futuro negli Stati Uniti, suggerendo anche di portare con sé i figli Leo e Vittorio.