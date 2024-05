20enne ruba un cellulare e fugge attraversando i binari, in quel momento passa il treno che lo travolge

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tragedia ha colpito la stazione Termini di Roma nella mattina del primo maggio. Un giovane, dopo aver rubato un cellulare, è stato tragicamente travolto da un treno mentre tentava di sfuggire lungo i binari.

Dettagli dell’incidente

La dinamica dell’incidente è stata chiarita dalla polizia ferroviaria, che ha utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire gli eventi. Le riprese mostrano il momento in cui il giovane, di origini straniere e senza documenti, attraversa in modo precipitoso i binari, venendo colpito dal treno Velletri-Roma. La vittima, che non è stata ancora identificata, ha subito un impatto fatale.

Conseguenze sulla circolazione ferroviaria

L’incidente ha causato significativi disagi alla circolazione ferroviaria. I passeggeri del treno coinvolto sono stati trasbordati su un altro convoglio, e la normale attività è stata ripristinata intorno alle 13:30, dopo diverse ore di interruzioni. Durante questo periodo, undici corse regionali sono state cancellate e due limitate, con rallentamenti anche per alcuni treni ad alta velocità e intercity.

Reazioni e indagini in corso

Il personale della stazione e le forze dell’ordine hanno agito prontamente per gestire la situazione e assistere i passeggeri coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e per identificare il giovane deceduto.