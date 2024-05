Luigi Di Maio presto papà, la compagna Alessia D’Alessandro incinta

0 Condivisioni acebook Twitter

Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri e ex leader del Movimento 5 Stelle, e la sua compagna Alessia D’Alessandro si preparano ad accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. La coppia ha annunciato che il loro bambino nascerà a settembre in Germania, e avrà doppia nazionalità, italo-tedesca.

Dettagli sulla futura nascita

La notizia della gravidanza di Alessia D’Alessandro è stata confermata da fonti vicine alla coppia e la nascita è prevista per settembre di quest’anno. Data l’origine mista della famiglia, il bambino godrà della doppia nazionalità. Alessia, che ha radici italiane e tedesche, lavora in Germania da molti anni e questo ha giocato un ruolo nella decisione della coppia di far nascere il bambino là.

La storia d’amore di Di Maio e D’Alessandro

Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro hanno iniziato la loro relazione poco dopo che Di Maio ha terminato la sua relazione con Virginia Saba. La loro storia d’amore è venuta alla luce per la prima volta nel marzo 2023, quando sono stati fotografati insieme a Venezia. D’Alessandro, che parla cinque lingue e ha studiato a Sciences Po a Parigi e alla Jacobs University Bremen a Brema, ha incontrato Di Maio nel 2018.

Vita privata e professionale

La vita di Di Maio ha visto significative trasformazioni sia in ambito professionale che personale negli ultimi anni. Dopo aver lasciato la leadership del Movimento 5 Stelle e il ruolo di ministro degli Esteri, l’attenzione si è spostata anche sulla sua vita privata, segnando un nuovo capitolo con la compagna Alessia e il futuro arrivo del loro primo figlio.