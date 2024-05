“Mamma non mi sento bene” e sviene, muore improvvisamente bambina di 5 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

La vicenda, avvenuta nelle prime ore di giovedì 2 maggio a Grazzanise, in provincia di Caserta è oggetto di indagini da parte delle autorità per chiarire le cause del decesso.

Cronaca degli eventi

La serata era trascorsa apparentemente senza problemi per la famiglia, che aveva cenato in un ristorante locale per poi spostarsi in un altro luogo per un dolce. Tuttavia, al ritorno a casa, la situazione ha preso una piega drammatica quando la piccola ha manifestato un improvviso malore. Secondo quanto riferito dai genitori, la bambina ha comunicato alla madre di non sentirsi bene e poco dopo ha perso conoscenza.

Il tentativo disperato di salvarla

I genitori, in preda al panico, hanno immediatamente trasportato la bambina al pronto soccorso più vicino. Purtroppo, al loro arrivo in ospedale, la bambina era già in arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, che ha tentato la rianimazione per circa 45 minuti, non è stato possibile salvare la vita della piccola.

Le indagini e l’autopsia

Data la natura improvvisa e inaspettata del decesso, il magistrato di turno ha ordinato il sequestro della salma, che è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per un’esame autoptico. L’autopsia sarà cruciale per determinare le cause esatte della morte e per comprendere se ci siano stati fattori esterni o condizioni preesistenti che possano aver contribuito al tragico evento.