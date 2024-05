Mara Maionchi nella bufera, dopo i commenti su Tiziano Ferro viene richiesto che sia rimossa dalla conduzione dell’Eurivion Song

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo recenti dichiarazioni sulla salute e l’aspetto fisico degli artisti, l’associazione Codacons richiede la rimozione di Mara Maionchi dalla conduzione dell’Eurovision Song Contest.

Conflitto tra Mara Maionchi e Codacons

Il Codacons ha lanciato una dura critica contro Mara Maionchi a seguito delle sue recenti dichiarazioni durante una conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Malmo dal 7 al 12 maggio. Mara Maionchi e Gabriele Corsi sono gli annunciati conduttori dell’evento, e durante la conferenza stampa, Maionchi ha affrontato alcuni quesiti riguardanti il cantante di Latina, Tiziano Ferro. Le sue parole non sono state ben accette dal Codacons, che ha prontamente chiesto alla Rai di “rimuovere immediatamente la presentatrice dalla sua posizione”.

Le dichiarazioni controverse di Maionchi

Durante la conferenza, Mara Maionchi ha espresso opinioni sul peso e la gestione dell’immagine degli artisti nel mondo dello spettacolo, affermando che essere magri può aiutare a ottenere successo. “Tiziano Ferro pesava troppo, gli dissi di dimagrire per la sua salute. L’omosessualità? Lo spettacolo ha esigenze,” ha dichiarato Maionchi. Il Codacons ha risposto affermando che tali commenti sono “del tutto diseducativi e potenzialmente pericolosi”, soprattutto perché potrebbero influenzare negativamente i giovani e perpetuare stereotipi dannosi legati all’aspetto fisico.

Rapporto tra Maionchi e Ferro: una riflessione personale

Nel corso di un’intervista a Belve e successivamente via social, Tiziano Ferro ha risposto alle dichiarazioni di Maionchi, sottolineando come in passato si sia sentito pressato su questioni di peso e orientamento sessuale. Maionchi ha risposto che avrebbe voluto mantenere un rapporto personale con Ferro, aggiungendo: “Abbiamo fatto tanta fatica insieme. Mi sarebbe piaciuto ogni tanto un ‘Ciao, come va?’ oppure ‘Buon Natale’. Forse non ci siamo capiti e mi dispiace.” Ha inoltre chiarito che non riteneva giusto che “un ragazzo così giovane pesasse così tanto” e ha insistito sul fatto che i suoi consigli erano dati in buona fede, sostenendo l’importanza delle qualità artistiche di Ferro al di là del suo aspetto fisico.