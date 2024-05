Chris Brown compra tutti i biglietti del concerto di Quavo che è costretto ad esibirsi di fronte a pochissime persone, il motivo del gesto

0 Condivisioni acebook Twitter

Chris Brown ha fatto una mossa controversa acquistando quasi tutti i biglietti dell’ultimo concerto di Quavo, riducendo drasticamente il numero di spettatori presenti nonostante l’evento fosse tecnicamente sold-out.

Origini della faida tra Chris Brown e Quavo

La tensione tra Chris Brown e Quavo risale a diversi anni fa. Originariamente, nel 2015 e 2016, Brown aveva collaborato con il gruppo trap Migos, di cui Quavo è membro, e sembravano vicini. Tuttavia, la loro relazione si deteriorò rapidamente dopo il 2017, quando Quavo iniziò a frequentare Karrueche Tran, ex fidanzata di Brown. Questo cambiamento nelle loro relazioni personali ha alimentato una serie di conflitti pubblici, culminati in uno scontro fisico durante i BET Awards del 2017.

Evoluzione del conflitto e recenti battaglie musicali

Negli anni seguenti, il rapporto tra i due artisti è rimasto teso, con frequenti scambi di dissing attraverso la loro musica. Nel 2024, il dissing è continuato con Brown che ha rilasciato un brano nel suo undicesimo album dove attacca direttamente i Migos e Quavo. La risposta di Quavo non si è fatta attendere, pubblicando un brano che critica aspramente Brown per le sue precedenti relazioni e comportamenti. Questa serie di scambi ha evidenziato come la faida tra i due artisti sia diventata una caratteristica persistente delle loro carriere, riflettendosi anche in gesti estremi come l’acquisto dei biglietti del concerto da parte di Brown.