Al Bano svela particolari sul rapporto teso con il figlio: “Mio figlio Yari contesta tutto, litighiamo molto”

0 Condivisioni acebook Twitter

Al Bano, il celebre cantante di Cellino San Marco, ha aperto il suo cuore in un’intervista con il magazine Diva e Donna, dove ha discusso vari aspetti della sua vita personale e professionale, mettendo in particolare evidenza il complicato rapporto con suo figlio Yari.

Conflitti e sfide nella relazione padre-figlio

Durante l’intervista, Al Bano ha espresso frustrazione riguardo la sua relazione con Yari, evidenziando come il confronto tra padre e figlio possa talvolta essere fonte di tensione. “Litighiamo spesso, certe cose non vuole proprio capirle,” ha dichiarato il cantante, descrivendo il figlio come una persona che “contesta sempre”. Nonostante le difficoltà, sembra che ci sia anche un legame di rispetto reciproco, specialmente quando si tratta di musica. Al Bano ha raccontato di dare spesso consigli al figlio, ma ha anche scherzato su come debba talvolta ricordargli chi sia il padre, specialmente quando si tratta di decidere la scaletta dei concerti.

Potenziale esibizione con Loredana Lecciso

Al Bano ha anche discusso dei suoi progetti futuri, inclusa la possibilità di un nuovo tour estivo. Ha accennato all’idea di esibirsi sul palco non solo con i suoi figli ma anche con Loredana Lecciso, sua compagna di vita dopo il matrimonio con Romina Power. “Anche questa è una cosa sulla quale decide lei, io sono il compagno,” ha detto Al Bano, lasciando intendere che la decisione finale spetti a Loredana.

Rifiuto di un ruolo a Sanremo

Guardando al futuro, Al Bano ha anche toccato il tema del Festival di Sanremo 2025, smentendo le voci che lo vedevano come possibile direttore artistico. “È uno stress troppo grande che non merito,” ha affermato, escludendo categoricamente la possibilità di accettare un ruolo dietro le quinte del famoso festival musicale. Tuttavia, ha espresso il desiderio di partecipare al Festival un’ultima volta come concorrente, per chiudere definitivamente il suo cerchio con Sanremo.

.