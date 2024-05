Bari, vino nel biberon invece dell’acqua, il piccolo è ancora ricoverato, era stata la nonna a commettere l’errore

0 Condivisioni acebook Twitter

Il bimbo ricoverato a Bari per coma etilico sta migliorando dopo l’incidente domestico.

Condizioni in miglioramento a Bari

Il piccolo di quattro mesi che ha subito un coma etilico è in fase di recupero presso l’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Dopo un tragico errore durante la preparazione del suo latte, il bimbo è stato estubato e sta per essere trasferito fuori dalla rianimazione. L’ospedale pediatrico conferma che le sue condizioni stanno migliorando significativamente.

L’incidente a Francavilla Fontana

L’episodio ha avuto luogo a Francavilla Fontana, dove la nonna del bambino, confusa dal colore della bottiglia, ha utilizzato erroneamente del vino bianco anziché acqua per diluire il latte in polvere. Questo grave errore ha portato il piccolo a essere ricoverato in condizioni critiche. Le autorità, tra cui i carabinieri, hanno indagato sull’accaduto, classificandolo come un incidente domestico.

Risposte e prospettive future

L’ospedale ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: “Il piccolo è stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in un reparto diverso dalla rianimazione.”