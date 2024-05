Scontro frontale tra due auto, muore Debora a 33 anni, feriti la sorella 18enne e il figlio 13enne, andavano a festeggiare il compleanno

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Monzuno: perde la vita Debora Natali, mentre sorella e figlio sono gravemente feriti.

Dettagli dello scontro fatale

Ieri pomeriggio, intorno alle 16:00, un tragico incidente ha colpito la comunità di Monzuno, nel Bolognese. Debora Natali, una donna di 33 anni, ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto sulla strada provinciale 61, in località Pian di Lama. Le autovetture coinvolte provenivano da direzioni opposte e hanno subito un violento impatto. Contrariamente alle prime informazioni, Debora non era accompagnata dai suoi due figli, ma dalla sorella di 18 anni e dal suo figlio di 13 anni.

Condizioni critiche dei sopravvissuti

Subito dopo l’incidente, i soccorsi hanno trasportato i sopravvissuti all’Ospedale Maggiore di Bologna. La sorella diciottenne di Debora è stata ricoverata in codice di massima gravità, mentre il giovane figlio presenta anche lui gravi condizioni. Il lavoro tempestivo dei soccorritori ha permesso di prestare le prime cure indispensabili sul posto, prima del trasporto urgente in ospedale.

Un giorno di festa trasformato in tragedia

La famiglia stava viaggiando verso una celebrazione: il compleanno della sorella minore di Debora. Dietro di loro, un’altra auto con a bordo altri parenti ha assistito in diretta alla terribile scena, trasformando un momento di festa in una tragedia.