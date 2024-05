Malore nel sonno dopo aver festeggiato anniversario di nozze, Filippo muore a 40 anni, lascia moglie e due figli

1 Condivisioni acebook Twitter

Una comunità in lutto: la scomparsa improvvisa di Filippo Esposito unisce nel dolore Minori e Cornuda.

La tragedia di un ritorno celebrativo

Filippo Esposito, di ritorno dalla Costiera Amalfitana dopo aver celebrato il 50esimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, ha trovato una tragica fine a Cornuda (Treviso). Nonostante la gioia dei festeggiamenti a Minori, sua città natale, Filippo è deceduto improvvisamente per un malore fatale mentre dormiva nella sua casa. Aveva solamente quarant’anni e la sua prematura scomparsa ha profondamente colpito due comunità: Minori in Campania e Cornuda nel Veneto.

Un uomo radicato nella sua comunità

Filippo viveva con sua moglie, Claudia Zuccarello, e i loro figli in via San Martino, una strada nota per la sua scalinata che porta al Santuario della Madonna della Rocca. Lavorava presso la DS Smith a Cornuda, ma era anche molto conosciuto per la sua passione per la cucina, lavorando in locali come il ristorante “La Beccaccia” e “100% Pizza”. Inoltre, dedicava tempo al calcio Amatori Cornuda, aiutando nella gestione del chiosco e partecipando attivamente alle attività del club.

Cordoglio e ricordo

Il vice sindaco Enrico Gallina ha espresso il profondo cordoglio della comunità: “L’improvvisa scomparsa di Filippo ci ha lasciati tutti senza parole ed ha gettato nello sconforto le tantissime persone che lo hanno conosciuto.” Filippo è ricordato per la sua generosità e il calore umano. Un amico ha scritto: “Una settimana fa a ridere e scherzare, a parlare di tante cose belle e di quanto eri felice… Con te mille ricordi: dalle partite di pallone nel cortile del petrito, agli scout, dai battenti al primo maggio a San Nicola.” Il funerale si terrà sabato 4 maggio nella Chiesa di Cornuda, dove oggi si reciterà il rosario in suo onore. Filippo lascia nel dolore la moglie Claudia, i figli Riccardo e Alessandro, e un’impronta indelebile nelle vite di tutti coloro che lo hanno conosciuto.