“Abbiamo mangiato malissimo” e picchiano il proprietario del locale

0 Condivisioni acebook Twitter

A Rimini, un episodio di violenza ha scosso la tranquilla serata di ieri al ristorante “Pane, vino e baghino”, situato in via Dario Campana. Gioacchino Meli, il proprietario del locale, è stato aggredito fisicamente da una cliente, una donna russa cinquantenne, che ha rifiutato di pagare il conto di 41 euro e 80 centesimi dopo la cena.

Serata di tensione e violenza

La cliente, insieme a due altre donne, anche loro russe, ha criticato duramente la qualità del cibo e il servizio lento, decidendo di non pagare per la cena consumata. Le due donne hanno detto: “Abbiamo mangiato male e ci avete messo un sacco a servirci: noi il conto non lo paghiamo”. La discussione ha rapidamente degenerato quando hanno tentato di lasciare il locale senza saldare il conto. Nel tentativo di fermarle, Meli è stato aggredito: ha subito graffi, spintoni e schiaffi, tanto da doversi barricare all’interno del ristorante per proteggersi.

Intervento delle autorità

La situazione è tornata sotto controllo solo con l’arrivo dei carabinieri, chiamati dal ristoratore stesso. Gli agenti sono intervenuti prontamente, ristabilendo l’ordine e accompagnando le donne fuori dal locale. È stata necessaria anche la presenza di un’ambulanza del 118 per curare le ferite di Meli, che ha mostrato in un video su Facebook le braccia escoriate e sanguinanti, esprimendo il suo shock per l’accaduto: “Non mi era mai successo nulla del genere”

Possibili azioni legali

Visibilmente scosso dall’incidente, Meli sta ora valutando la possibilità di presentare una denuncia contro la donna responsabile dell’aggressione.