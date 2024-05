Rissa sulla Metro, scoppia la violenza tra passeggeri

0 Condivisioni acebook Twitter

Momenti di tensione si sono verificati alla stazione della Metro A Ottaviano a Roma, dove una violenta lite ha coinvolto due passeggeri per motivi ancora incerti. La situazione è rapidamente degenerata, attirando l’attenzione di numerosi testimoni.

Dettagli dell’incidente

La lite è iniziata all’interno di un vagone della metro, dove, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i due individui hanno cominciato a discutere per motivi apparentemente futili. La discussione si è intensificata una volta scesi dalla metro, culminando in uno scontro fisico. Uno dei protagonisti della lite ha estratto un bastone e ha iniziato a colpire l’altro, come mostrato in un video che è rapidamente diventato virale sui canali social di “Welcome To Favelas”. Durante l’aggressione, è possibile udire frasi aggressive come «Che vuoi? Hai rotto il caz*o».

Reazione e intervento delle autorità

L’escalation della violenza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute per sedare la rissa e ripristinare la calma nella stazione metro. Le immagini della lite, diffuse ampiamente sui social media, hanno suscitato preoccupazione e indignazione tra la cittadinanza e sollevato questioni sulla sicurezza nei trasporti pubblici della capitale.

Le autorità stanno ora indagando per comprendere le cause precise della lite e per identificare i responsabili, al fine di prendere i necessari provvedimenti legali e prevenire futuri incidenti di questo tipo