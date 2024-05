Bambino di otto anni va a scuola e viene travolto da un’auto, è grave

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Roccamalatina di Guiglia, nella zona dell’Appennino modenese, dove un bambino di otto anni è stato investito da un’automobile. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sa che è avvenuto intorno alle 6:00 in via D’Azeglio, all’altezza del civico 562.

Dettagli sull’incidente e intervento dei soccorsi

Il bambino, che stava presumibilmente attraversando la strada per recarsi a scuola, è stato colpito da un veicolo. L’allarme è stato immediatamente dato e i soccorsi sono arrivati sul posto senza indugi. Un’ambulanza e un’automobile medica del 118 hanno prestato le prime cure sul posto, mentre un elisoccorso è stato chiamato per trasferire il piccolo all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è arrivato in condizioni gravi.

Chiusura della strada e indagini in corso

Le forze dell’ordine, tra cui Carabinieri e Polizia Stradale, sono intervenute per gestire la situazione e per avviare le indagini necessarie a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La via D’Azeglio è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso e garantire la sicurezza dell’area interessata dall’evento.