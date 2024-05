In sole dieci settimane vince due volte alla lotteria, la fortuna di una giovane donna

0 Condivisioni acebook Twitter

Christine Wilson del Massachusetts ha vinto un milione di dollari alla lotteria non una, ma due volte in appena dieci settimane. La sua straordinaria fortuna ha attirato l’attenzione non solo degli abitanti locali, ma di tutto il paese.

Due grandi vincite in breve tempo

La prima vittoria di Wilson è avvenuta a febbraio, quando ha acquistato un biglietto del “Lifetime Millions” per cinquanta dollari, vincendo il premio massimo. Non contenta, ha ripetuto l’impresa a inizio maggio con un biglietto da dieci dollari al “100X Cash”, confermando la sua incredibile fortuna. In entrambi i casi, ha optato per il pagamento lump sum di 650.000 dollari, dopo le tasse.

Destinazione dei premi vinti

Dopo la sua prima vittoria, Wilson aveva pianificato di acquistare una nuova auto. Con la seconda vincita, invece, ha deciso di mettere da parte i soldi come risparmi per il futuro. Queste somme le offriranno sicuramente una notevole sicurezza finanziaria per gli anni a venire.

Un beneficio anche per i rivenditori locali

Oltre alla fortuna di Wilson, anche i negozi che hanno venduto i biglietti vincenti godono di un piccolo bonus. Il Family Food Mart di Mansfield, dove è stato acquistato il secondo biglietto fortunato, riceverà un bonus di 10.000 dollari dalla Massachusetts State Lottery. Anche il Dub’s Discount Liquors, dove è stato acquistato il primo biglietto, ha beneficiato di un incentivo simile.