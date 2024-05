Paola Cortellesi miglior attrice ai David di Donatello e lei sul palco: “E’ tutto un magna magna”

0 Condivisioni acebook Twitter

“Lavorare con loro è stato gratificante, è stata una grande possibilità come attrice” – afferma Paola Cortellesi, vincitrice del premio come Miglior attrice protagonista per il film C’è ancora domani ai David di Donatello 2024. La cerimonia, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, si è svolta venerdì 3 maggio a Cinecittà, trasmessa in diretta su Rai 1.

Le parole di Paola Cortellesi dopo il premio

Paola Cortellesi, con la sua interpretazione in C’è ancora domani, ha superato altre quattro candidate, ricevendo il riconoscimento come Miglior attrice protagonista. Ringraziando il cast e la regia, Cortellesi ha condiviso la sua gioia e riconoscenza: “È un trend questa sera, ringrazio la regista che mi ha raccomandato, chi mi ha dato la possibilità di fare questo film, di scriver questo film come volevo. È tutto un magna magna, ci sono sempre i soliti, sempre le stesse facce.”

Il successo di Paola Cortellesi

Non è la prima volta che Cortellesi riceve il prestigioso premio, avendolo già vinto nel 2011 per la sua interpretazione in Nessuno mi può giudicare. Nel film C’è ancora domani, interpreta il ruolo di Delia, moglie e madre in una storia ambientata nell’Italia del dopoguerra. Il film, diretto da una regista che Cortellesi ringrazia con affetto, affronta tematiche delicate sui diritti delle donne, portando alla luce storie spesso ignorate.

In un’intervista al Corriere della Sera, Cortellesi ha evidenziato l’importanza di dare voce a quelle donne di cui nessuno parla: “In particolare di quelle donne che non si è mai filato nessuno. Ho ascoltato tanti racconti di nonne e bisnonne che hanno vissuto quel tempo. Per questo il film è in bianco e nero, perché quando loro parlavano io le immaginavo così, le loro storie.”