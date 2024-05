Matteo Garrone, Trionfo di “Io Capitano” ai David di Donatello

0 Condivisioni acebook Twitter

“Spero che il cinema torni nelle sale per essere visto ancora” – così dichiara Matteo Garrone, regista del pluripremiato film Io Capitano, vincitore del David di Donatello come Miglior film e Miglior regia. La cerimonia, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, ha visto Garrone salire sul palco per ricevere i prestigiosi riconoscimenti.

Le parole di Garrone sul palco

L’emozione pervade il momento in cui Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, consegna a Garrone il David per il Miglior film. Con gratitudine e speranza, Garrone afferma: “I premi sono importanti ma la cosa più importante è che possono aiutare i film a essere guardati di più. Io spero che i film possano tornare nelle sale per essere guardati ancora.”

Il successo di “Io Capitano”

Dal suo debutto nelle sale nel 2023, Io Capitano ha ottenuto un successo straordinario. Oltre alla vittoria ai David di Donatello, il film ha conquistato il Leone D’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia e una candidatura come miglior film straniero ai Golden Globe 2024. Ispirato alla storia di Kouassi Pli Adama Mamadou, il film solleva questioni cruciali sulla migrazione e sui diritti umani, offrendo uno sguardo profondo e coinvolgente su una realtà complessa e spesso misconosciuta.