Muore 53enne per complicazioni dopo una banale operazione alla spalla

Tragica morte in ospedale di Diego Rulli dopo un intervento alla spalla

Un evento inaspettato Diego Rulli, un uomo di 53 anni originario di Motta di Livenza (Treviso), è stato tragicamente trovato morto nel suo letto d’ospedale a San Vito al Tagliamento (Pordenone). L’evento è avvenuto poche ore dopo che aveva subito un intervento chirurgico di routine alla cuffia dei rotatori, eseguito con anestesia locale. Nonostante le condizioni apparentemente ottimali di salute e i risultati normali degli esami pre-operatori, il decesso ha lasciato la comunità e i medici in uno stato di shock.

Indagini in corso

La morte inaspettata di Rulli ha scatenato un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Pordenone. L’ortopedico e l’anestesista coinvolti nell’operazione sono ora sotto indagine per omicidio colposo, una procedura standard in casi del genere per assicurare che tutte le garanzie difensive siano mantenute. L’autopsia, che sarà condotta mercoledì prossimo dal medico legale Antonello Cirnelli, mira a determinare le cause esatte della morte. Sarà anche possibile la nomina di periti da parte degli indagati per assistere nell’esame.

Comunità in lutto

La comunità sportiva di Oderzo, in particolare il club di pattinaggio Nuovo Pattinaggio Oderzo, è profondamente colpita dalla perdita di Diego, descritto come una persona estremamente positiva e sempre pronta a supportare con un sorriso. “Eri il nostro super papà Ken, sempre in prima fila per tifare il gruppo Amethyst!” è il commovente tributo del club, che esprime vicinanza a Federica, la moglie di Diego, e alle loro figlie, Sara e Alessia, in questo momento di dolore.