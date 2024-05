David di Donatello, Milena Vukotic fa una rivelazione su un regista citando nome e cognome del diretto ineteressato, la Marcuzzi e Conti in grande imbarazzo

18 Condivisioni acebook Twitter

Milena Vukotic rivela un episodio sorprendente durante la cerimonia dei David di Donatello, rievocando le parole di un regista che aveva sottovalutato il suo talento.

Una carriera premiata e un ricordo inaspettato

Nel corso della 69esima edizione dei David di Donatello, Milena Vukotic è stata onorata con un premio alla carriera per il suo contributo significativo al cinema italiano. La serata è stata impreziosita da un momento particolarmente toccante quando è salita sul palco per ricevere il riconoscimento. Alessia Marcuzzi, presentando l’attrice, ha condiviso un aneddoto che ha suscitato risate e riflessioni tra il pubblico: “Vorrei dire una cosa, oggi stavamo leggendo che un grande regista ai tuoi esordi ti disse ‘per fare l’attrice bisogna essere belle come Gina Lollobrigida e carismatiche come Anna Magnani e tu non sei né l’una né l’altra’. Insomma dire che non c’aveva visto così lungo”.

La risposta di Milena e la sorpresa sul palco

La reazione di Milena non si è fatta attendere. Con una calma e una saggezza che solo gli anni di esperienza possono conferire, ha risposto prontamente, rivelando il nome del regista che l’aveva così crudelmente sottovalutata anni fa: “Esatto è vero e questo regista era Renato Castellani. Il quale però mi ha invitato a fare una bellissima parte nel suo film sulla vita di Verdi, ma io non gliel’ho mai ricordato”.