Puglia, tragico incidente in uno zuccherificio, operaio muore dissanguato

Un tragico incidente ha causato la morte di un operaio durante la manutenzione in uno zuccherificio a Brindisi. L’uomo, Vincenzo Valente, è deceduto a seguito delle ferite riportate.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte nel corso di attività di manutenzione svolte da Vincenzo Valente, un operaio di 46 anni originario di Latiano, impiegato per conto di una ditta esterna. Durante il lavoro, un nastro trasportatore ha tragicamente tranciato un braccio dell’uomo, provocandogli una grave emorragia. Nonostante gli immediati tentativi di soccorso effettuati dai sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale, Vincenzo è morto dissanguato.

Indagini in corso

L’incidente ha scosso i colleghi di lavoro, che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo e trasportarlo a piano terra, nonché gli ispettori dello Spesal e la polizia. La procura di Brindisi ha immediatamente aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità, ordinando il sequestro preventivo del nastro trasportatore coinvolto. Le indagini sono attualmente in corso. Nel frattempo, la salma di Vincenzo Valente è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Perrino di Brindisi.